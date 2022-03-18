Как выглядит Мариупольский драмтеатр, переживший авиаудар : фоторепортаж
В Мариуполе была предпринята очередная попытка произвести разбор завалов обрушений центральной части здания драмтеатра. Продолжить которую не представляется возможным в связи с непрекращающимся огнем в сторону украинцев.
РБК-Украина показывает как выглядит драмтеатр в центре Мариуполя переживший удар сверхмощной бомбой.
Мариупольский драмтеатр, ставший укрытием для сотен мирных горожан, скрывавшихся от вражеских обстрелов, пережил авиаудар сверхмощными бомбами.
Ранее сообщалось, что бомбоубежище выдержало удар, и начались работы по спасению мариупольцев, оказавшихся под завалами центральной части здания.
На сегодняшний день достоверно не известно, сколько людей находится в заблокированном завалами здании, и скольких удалось эвакуировать.
Сотрудниками СБУ 17 марта была предпринята попытка приступить к разбору завалов и извлечь граждан из подвальных помещений театра разрушенного в результате бомбардировки.
К сожалению, продолжить мероприятия по спасению не удалось в в связи с массированными обстрелами оккупантов в направлении драматического театра.
По сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, авиаудар по драмтеатру был нанесен вопреки надписями «дети» вокруг здания, что является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда.
О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 23-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.