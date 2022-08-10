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Оккупанты с самого утра обстреливают Сумскую область

Фото: Оккупанты с самого утра обстреливают Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные с самого утра среды, 10 августа, обстреливают Сумскую область. В частности, Белопольскую громаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, оккупанты ведут огонь из разных видов оружия со своей территории.

"К сожалению, есть последствия этих обстрелов. Подробности со временем. Будьте бдительны", - написал Живицкий.

Напомним, 9 августа российские войска обстреляли семь громад Сумской области, в результате чего два человека получили ранения.

Кроме того, 8 августа в Сумской области насчитали более 130 "прилетов" за сутки. Один человек в результате обстрелов погиб.

Добвим, что ранее россияне били по Сумской области из артиллерии, в результате чего были повреждены частные дома.

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