Россияне сегодня обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов, есть раненые
Во вторник, 9 августа, российские войска обстреляли семь громад Сумской области. В результате атак пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, россияне при помощи минометов обстреливали территории Шалыгинской, Белопольской, Миропольской и Путивльской громад. В результате атаки по Белопольской громаде два человека были ранены, сейчас они находятся в больнице.
В то же время в Новослободской громаде было зафиксировано около 15 "прилетов" из артиллерии.
Живицкий добавил, что Хотинскую и Середино-Будскую громады россияне обстреливали из пулеметов.
Напомним, ранее стало известно, что существует вероятность артиллерийского обстрела Никополя со стороны российских оккупантов.
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