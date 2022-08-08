Оккупанты обстреляли Сумскую область: было 130 "прилетов", есть жертва

В общинах Сумской области насчитали более 130 "прилетов" за сутки. Россияне использовали различное оружие, в результате чего есть жертва среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Используя ствольную и реактивную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие, российская армия обстреляла село Катериновка, в результате чего погибла местная жительница.

По словам Живицкого, россияне били по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской общинах.

Напомним, что ранее россияне били по Сумской области из артиллерии, в результате чего были повреждены частные дома.

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