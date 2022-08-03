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Россияне сегодня били по жилым домам Сумской области из артиллерии

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Сумская область, Среда 03 августа 2022 22:34
Россияне сегодня били по жилым домам Сумской области из артиллерии Фото: россияне сегодня били по жилым домам Сумской области из артиллерии (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В среду, 3 августа, российские оккупанты более полсотни раз обстреляли Сумскую область. Повреждены жилые дома одного из поселков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, сегодня от атак россиян пострадали Юнакиевская, Миропольская и Краснопольская громады. Оккупанты провели 55 обстрелов.

При этом Живицкий отметил, что в Краснопольской громаде войска РФ били по жилым кварталам одного из поселков.

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура", - рассказал глава ОВА о последствиях атак.

Россияне сегодня били по жилым домам Сумской области из артиллерииПоследствия обстрела Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее стало известно, что в результате утренних обстрелов Николаева в среду, 3 августа, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

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