Фото: россияне сегодня били по жилым домам Сумской области из артиллерии (t.me/Zhyvytskyy)

В среду, 3 августа, российские оккупанты более полсотни раз обстреляли Сумскую область. Повреждены жилые дома одного из поселков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.