Окупанти з самого ранку обстрілюють Сумську область

За його словами, окупанти ведуть вогонь з різних видів зброї зі своєї території.

"На жаль, є наслідки цих обстрілів. Подробиці з часом. Будьте пильні", - написав Живицький.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська обстріляли сім громад Сумської області, в результаті чого дві людини отримали поранення.

Крім того, 8 серпня в Сумській області нарахували понад 130"прильотів" за добу. Одна людина в результаті обстрілу загинула.

Добвим, що раніше росіяни били по Сумській області з артилерії, в результаті чого були пошкоджені приватні будинки.