Оккупанты саботируют приказы офицеров во время наступательных действий, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно, когда это касается наступательных действий", - говорится в сообщении.

По данным военных, россияне пытаются сымитировать легкое ранение и прибегают к самоискалечениям и различных симуляций.

Напомним, что по данным Генштаба оккупанты продвинулись возле Авдеевки, а ВСУ отвергли врага на юге.

Также, разведка сообщает о перемещении российских самолетов из-за недавних взрывов в Крыму.

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