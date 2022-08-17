Оккупанты саботируют приказы офицеров во время наступательных действий, - Генштаб
Фото: оккупанты саботируют приказы офицеров во время наступательных действий (Getty Images)
Российские оккупанты несут большие потери, деморализованы, поэтому выискивают любую возможность избежать боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
По данным военных, россияне пытаются сымитировать легкое ранение и прибегают к самоискалечениям и различных симуляций.
"Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно, когда это касается наступательных действий", - говорится в сообщении.
Напомним, что по данным Генштаба оккупанты продвинулись возле Авдеевки, а ВСУ отвергли врага на юге.
Также, разведка сообщает о перемещении российских самолетов из-за недавних взрывов в Крыму.
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