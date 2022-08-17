Окупанти саботують накази офіцерів під час наступальних дій, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, росіяни намагаються зімітувати легке поранення та вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій.

Нагадаємо, що за даними Генштабу окупанти просунулися біля Авдіївки, а ЗСУ відкинули ворога на півдні.

Також, розвідка повідомляє про переміщення російських літаків через нещодавні вибухи у Криму.

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