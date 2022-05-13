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Оккупанты разворачивают комплексы ПВО на острове Змеиный, - разведка

Фото: оккупанты разворачивают комплексы ПВО на острове Змеиный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали разворачивать ПВО на временно захваченном острове Змеиный. Есть вероятность того, что они расположат там и ракетные комплексы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Вадима Скибицкого.

"Это "Панцирь" и две установки "Тор-М2", которые будут обеспечивать противовоздушную оборону ближнего радиуса действия. Мы не исключаем, что могут быть размещены и другие комплексы ПВО, а возможно и даже ракетные комплексы, которые будут позволять обстреливать как надводные, так и наземные цели на территории нашего государства и не только", - заявил Скибицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы недавно подбили рядом со Змеиным новейшее судно оккупантов "Всеволод Бобров".

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