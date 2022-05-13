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Окупанти розгортають комплекси ППО на острові Зміїний, - розвідка

Фото: окупанти розгортають комплекси ППО на острові Зміїний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали розгортати ППО на тимчасово захопленому острові Зміїний. Є ймовірність того, що вони розташують там й ракетні комплекси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО Вадима Скібіцького.

"Це "Панцирь" та дві установки "Тор-М2", які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії. Ми не виключаємо, що можуть бути розміщені й інші комплекси ППО, а можливо й навіть ракетні комплекси, які будуть дозволяти обстрілювати як надводні, так і наземні цілі на території нашої держави і не тільки", - заявив Скібіцький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці нещодавно підбили поруч з Зміїним новітнє судно окупантів "Всеволод Бобров".

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