ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ

Новина українською →
Одесса, Четверг 12 мая 2022 19:56
Украинские военные подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ Фото: судно тылового обеспечения флота РФ "Всеволод Бобров" (thepage.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские военные возле острова Змеиный подбили новейшее судно флота России "Всеволод Бобров". По предварительной информации, на его борту возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.

"Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" - одно из новейших в российском флоте", - сообщил Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежденное судно направляется в оккупированный Россией Севастополь. Эта информация требует подтверждения. Однако то, что его подбили в районе Змеиного.

"Надеюсь, это не последняя победа в районе острова", - добавил спикер ОВА.

Напомним, последние несколько дней в районе Змеиного активизировались боевые действия. Противник пытается закрепиться на острове, неся при этом значительные потери. Так, 6 мая стало известно о подбитии украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров".

Отметим, в середине апреля в районе Змеиного в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил российский крейсер "Москва". Впоследствии корабль затонул. Российское руководство не сразу признало его потерю и до сих пор скрывает реальное число погибших моряков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса остров Змеиный Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область