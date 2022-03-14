Оккупанты разместили технику на ж/д станции Тростянца и бьют по городам и селам

Российские оккупанты в захваченном городе Тростянец Сумской области разместили военную технику на ж/д вокзале и ведут обстрелы по городам и селам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Рашисты разместили штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино, где выставили технику и кроют из нее по населенным пунктам, рассказал он.

"Российские орки - нелюди. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", - подчеркивает Живицкий.

Также глава Сумской ОВА опубликовал в своем Telegram видео таких вражеских ударов.

Видео: войска РФ в оккупированном Тростянце с вокзала ведут обстрелы по населенным пунктам