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Оккупанты разнесли станцию скорой помощи в Тростянце. Пока шла эвакуация

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Тростянец, Сумская область, Суббота 12 марта 2022 18:06
Оккупанты разнесли станцию скорой помощи в Тростянце. Пока шла эвакуация Фото: В Тростянце оккупанты разгромили станцию скорой помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Тростянце Сумской области в субботу, 12 марта, была проведена эвакуация населения. За это время российские оккупанты совершили налет на станцию скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тростянец.INFO.

12 марта в Тростянце Сумской области провели эвакуацию населения. Город подвергался обстрелам и власти вынуждены были поменять место сбора людей.

Пока люди под обстрелами пытались покинуть Тростянец по "зеленому коридору", российские оккупанты совершили налет на местную станцию скорой помощи.

Известно, что они украли три машины скорой помощи:

УАЗ ВМ6169АТ

Темно-зеленый Ситроен ВМ1246СО

Фольксваген "крафтер" ВМ4565СО

Также были похищены ноутбуки и телефоны, все медицинские препараты для оказания экстренной медицинской помощи. Котел для отопления был разрушен.

Как сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова, эвакуация из Ахтырки и Тростянца 12 марта состоялась.

"Фактически между колоннами вражеской техники и под обстрелами, которые россияне вели из центра города по Ахтырке, 12 марта 2022 года эвакуировано из Тростянца в направление Полтавы:1 большой автобус – 50 взрослых и 33 детей
144 легковых автомобиля - 546 человек. По маршруту: Тростянец - Недригайлов, 2 автобуса – 67 взрослых 41 ребенок, микроавтобус – 10 человек", - написал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, как проходит эвакуация в Сумской области 12 марта.

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Сумская область эвакуация
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