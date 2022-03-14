Окупанти розмістили техніку на залізничній станції Тростянця і б'ють по містах і селах

Російські окупанти в захопленому місті Тростянець Сумської області розмістили військову техніку на залізничному вокзалі та ведуть обстріли по містах і селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Рашисти розмістили штаб на залізничному вокзалі станції Смородине, де виставили техніку і криють з неї по населених пунктах, розповів він.

"Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - наголошує Живицький.

Також глава Сумської ОВА опублікував у своєму Telegram відео таких ворожих ударів.

Відео: війська РФ в окупованому Тростянці з вокзалу ведуть обстріли по населених пунктах