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Окупанти розмістили техніку на залізничній станції Тростянця і б'ють по містах і селах

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Тростянець, Понеділок 14 березня 2022 03:08
Окупанти розмістили техніку на залізничній станції Тростянця і б'ють по містах і селах Фото: російські війська ведуть обстріл зі станції вокзалу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти в захопленому місті Тростянець Сумської області розмістили військову техніку на залізничному вокзалі та ведуть обстріли по містах і селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Рашисти розмістили штаб на залізничному вокзалі станції Смородине, де виставили техніку і криють з неї по населених пунктах, розповів він.

"Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - наголошує Живицький.

Також глава Сумської ОВА опублікував у своєму Telegram відео таких ворожих ударів.

Відео: війська РФ в окупованому Тростянці з вокзалу ведуть обстріли по населених пунктах

Раніше повідомлялося, що російські окупанти рознесли станцію "швидкої допомоги" у Тростянці, поки йшла Евакуація.

Нагадаємо, перед цим у Генштабі ЗСУ представили фотодокази, як окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і направляють вогонь на цивільні об'єкти.

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