Окупанти розмістили техніку на залізничній станції Тростянця і б'ють по містах і селах
Російські окупанти в захопленому місті Тростянець Сумської області розмістили військову техніку на залізничному вокзалі та ведуть обстріли по містах і селах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Рашисти розмістили штаб на залізничному вокзалі станції Смородине, де виставили техніку і криють з неї по населених пунктах, розповів він.
"Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - наголошує Живицький.
Також глава Сумської ОВА опублікував у своєму Telegram відео таких ворожих ударів.
Відео: війська РФ в окупованому Тростянці з вокзалу ведуть обстріли по населених пунктах
Раніше повідомлялося, що російські окупанти рознесли станцію "швидкої допомоги" у Тростянці, поки йшла Евакуація.
Нагадаємо, перед цим у Генштабі ЗСУ представили фотодокази, як окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і направляють вогонь на цивільні об'єкти.
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