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Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты (фото)

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Пятница 11 марта 2022 19:27
Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты (фото) Коллаж РБК-Украина: Российские военные ставят "Грады" в жилых кварталах
Автор: Светлана Мащенко

Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Стратегического командования ВСУ.

"Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Коварство и лицемерие оккупантов не имеет границ!" - говорится в подписи к спутниковым снимкам.

Снимки сделаны в селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области

На них видно, что российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кварталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам.

Оккупанты размещают &quot;Грады&quot; в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты (фото)Оккупанты размещают &quot;Грады&quot; в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты (фото)

Фото: facebook.com/AFUStratCom

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли людей, ожидавших эвакуации из Бучи.

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