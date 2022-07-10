Оккупанты разбили собственный батальон "ДНР" на Донбассе: СБУ перехватила разговор

Российские военные разбили собственный батальон первого армейского корпуса "народной милиции "ДНР". Пытались сохранить инцидент в секрете.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Российские военные пытались сохранить этот инцидент в секрете, поскольку боевики "Л/ДНР" и так подозревают Россию в том, что их используют как пушечное мясо.
"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали никакой зарплаты, ничего. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча, устали стоять, начали назад отходить... Попали на русских. Русские их разбили. Вот тебе армия, прикинь", - рассказывает один из боевиков "ДНР".
В видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно оккупант рассказал своей жене о том, как крал носки у украинских бойцов из-за их качества по сравнению с обмундированием российской армии.
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