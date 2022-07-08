ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты воруют носки у военных ВСУ: СБУ перехватила разговор

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 18:05
Оккупанты воруют носки у военных ВСУ: СБУ перехватила разговор Фото: оккупанты воруют носки у военных ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский военный рассказал своей жене о том, как ворует носки в украинских бойцов из-за их завидного качества в сравнении с обмундированием "второй армии мира".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

Во время разговора оккупант признался в том, что украл не одну пару носков, поскольку российским обмундированием можно разве что мыть пол.

В то же время он рассказал и об американском камуфляже, который также украл у наших военных. Однако, он отметил, что качество нашего производителя ничем не уступает американскому.

"И даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, их шлем. Ну, это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - говорит оккупант.

Напомним, недавно СБУ перехватила очередной разговор российских военных. В ней оккупант хвастается тем, как добивал раненых украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал