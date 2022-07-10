Окупанти розбили власний батальйон "ДНР" на Донбасі: СБУ перехопила розмову

Російські військові розбили власний батальйон першого армійського корпусу "народної міліції "ДНР". Намагалися зберегти інцидент в секреті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Російські військові намагалися зберегти цей інцидент в секреті, оскільки бойовики "Л/ДНР" й так підозрюють Росію у тому, що їх використовують, як гарматне м’ясо.
"Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували жодної зарплати, нічого. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, втомилися стояти, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх розбили. Ось тобі армія, прикинь", - розповідає один із бойовиків "ДНР".
У відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно окупант розповів своїй дружині про те, як цупить шкарпетки в українських бійців через їх якість у порівнянні з обмундируванням російської армії.
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