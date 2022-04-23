Оккупанты ракетами обстреляли Одессу: что известно

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Один из снарядов попал в жилой дом, также известно о погибших.
О ракетном обстреле в Одессе 23 апреля - в материале РБК-Украина.
согласно данным оперативного командования "Юг", оккупанты попали в объекты инфраструктуры;
советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов;
народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о трех погибших в результате обстрела в Одессе.
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