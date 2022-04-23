Окупанти ракетами обстріляли Одесу: що відомо

внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. Користувачі соціальних мереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже перебувають екстреної служби. Тим часом у місті чути вибухи. Жителів закликають не покидати укриття;

згідно з даними оперативного командування "Південь", окупанти влучили в об’єкти інфраструктури;

радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують й місцеві. Мінімум одна з ракет впала й вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині в подвір’ї одного з будинків;

народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про трьох загиблих внаслідок обстрілу в Одесі.

оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару;

угрупування ППО повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вели бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога. Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено дві ворожі снаряди й два безпілотники, які ймовірно здійснювали корекцію польоту. Зазначається, що дві ракети все ж вразили військовий об’єкт та 2 в житлові будинки.