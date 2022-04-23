Окупанти ракетами обстріляли Одесу: що відомо
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.
Всі подробиці про ракетний обстріл в Одесі 23 квітня - в матеріалі РБК-Україна.
Що сталося:
-
внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. Користувачі соціальних мереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже перебувають екстреної служби. Тим часом у місті чути вибухи. Жителів закликають не покидати укриття;
-
згідно з даними оперативного командування "Південь", окупанти влучили в об’єкти інфраструктури;
-
радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують й місцеві. Мінімум одна з ракет впала й вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині в подвір’ї одного з будинків;
-
народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про трьох загиблих внаслідок обстрілу в Одесі.
-
оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару;
-
угрупування ППО повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вели бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога. Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено дві ворожі снаряди й два безпілотники, які ймовірно здійснювали корекцію польоту. Зазначається, що дві ракети все ж вразили військовий об’єкт та 2 в житлові будинки.
-
голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих та 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.