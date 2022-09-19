ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 19 сентября 2022 18:45
Оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области Фото: оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты всеми силами пытаются удерживать Запорожское направление, поэтому перешли даже к радикальным мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории.

Как сообщалось, российские оккупанты хаотично минуют дороги в Запорожской области. В результате этого машины взрываются на минах.

Также оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ