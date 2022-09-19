Оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области

Российские оккупанты всеми силами пытаются удерживать Запорожское направление, поэтому перешли даже к радикальным мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

"Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории.