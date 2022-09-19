Оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области
Российские оккупанты всеми силами пытаются удерживать Запорожское направление, поэтому перешли даже к радикальным мерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории.
Как сообщалось, российские оккупанты хаотично минуют дороги в Запорожской области. В результате этого машины взрываются на минах.
Также оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.
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