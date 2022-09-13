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Оккупанты бегут из Мелитополя в сторону Крыма, - Федоров

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Мелитополь, Вторник 13 сентября 2022 21:55
Оккупанты бегут из Мелитополя в сторону Крыма, - Федоров Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам Федорова, чтобы вывезти награбленное в Запорожской области, военные взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Мэр Мелитополя также призвал владельцев машин заранее обезопасить свой транспорт.

Напомним, что сегодня 13 сентября, в оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы в районе военного аэродрома.

Также мы сообщали, что ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

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