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Окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області

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Запоріжжя, Понеділок 19 вересня 2022 18:45
Окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області Фото: окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти всіма силами намагаються утримувати Запорізький напрямок, тому перейшли навіть до радикальних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території.

Як повідомлялося, російські окупанти хаотично пройдуть дороги в Запорізькій області. Внаслідок цього машини вибухають на мінах.

Також окупанти тікають із Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.

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