Оккупанты пытались нанести ракетный удар по порту в Николаеве: что известно

"В окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города", - отметил он.

По предварительной информации, в результате обстрела Николаева жертв нет.

Также утром россияне обстреляли объект инфраструктуры в Ольшанской общине Николаевской области.

Кроме того, Ким рассказал, что вечером 25 июля враг ударил по открытой территории сел Новониколаевка и Широкое.

"Под постоянными обстрелами остаются деревни, находящиеся на линии разграничения в Березнеговатской общине. Вчера, 25 июля, ориентировочно в 21:50 под обстрелы попали село Малеевка. Разрушен один жилой дом. Информация о пострадавших отсутствует", - отметил глава Николаевской ОВА.