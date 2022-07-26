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Оккупанты пытались нанести ракетный удар по порту в Николаеве: что известно

Фото: оккупанты пытались нанести ракетный удар по порту в Николаеве (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 26 июля нанесли массированный удар по Николаеву. Ракеты попали в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города", - отметил он.

По предварительной информации, в результате обстрела Николаева жертв нет.

Также утром россияне обстреляли объект инфраструктуры в Ольшанской общине Николаевской области.

Кроме того, Ким рассказал, что вечером 25 июля враг ударил по открытой территории сел Новониколаевка и Широкое.

"Под постоянными обстрелами остаются деревни, находящиеся на линии разграничения в Березнеговатской общине. Вчера, 25 июля, ориентировочно в 21:50 под обстрелы попали село Малеевка. Разрушен один жилой дом. Информация о пострадавших отсутствует", - отметил глава Николаевской ОВА.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре" для вывоза украинского зерна из портов.

Однако уже 23 июля Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

После российской атаки Соединенные Штаты и Украина приступили к разработке "плана Б" по вывозу украинского зерна.

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Николаевракетный удар