RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти намагалися завдати ракетного удару по порту в Миколаєві: що відомо

Фото: окупанти намагалися завдати ракетного удару по порту в Миколаєві (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 26 липня завдали масованого удару по Миколаєву. Ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури і автотранспортне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"В околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Крім того, була спроба вразити портову інфраструктуру міста", - зазначив він.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілу Миколаєва жертв немає.

Також вранці росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді Миколаївської області.

Крім того, Кім розповів, що ввечері 25 липня ворог вдарив по відкритій території сел Новомиколаївка та Широке.

"Під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Вчора, 25 липня, орієнтовно о 21:50 під обстріли потрапило село Маліївка. Зруйновано один житловий будинок. Інформація про постраждалих відсутня", - зазначив глава Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор" для вивезення українського зерна з портів.

Проте вже 23 липня Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Після російської атаки Сполучені Штати і Україна приступили до розробки "плану Б" з вивезення українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївракетный удар