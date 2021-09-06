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Оккупанты пытали задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса, - прокуратура

Автор: Дмитрий Левицкий

Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Следствие получило информацию, что оккупанты пытали Джелялова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова. Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.

"К Нариману Джелялову применяли пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями",- заявили в прокуратуре.

Напомним, оккупанты заявили, что Джелялов и еще четверо крымских татар подозреваются в "диверсии".

В то же время в Украине считают, что оккупанты задержали Джелялова за то, что он принял участие в саммите Крымской платформы.

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