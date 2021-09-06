RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти катували затриманого в Криму заступника глави Меджлісу, - прокуратура

Автор: Дмитро Левицький

Офіс генерального прокурора взяв на контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Окупанти дві доби не повідомляли ані членам родини, ані адвокатам про місцезнаходження Джелялова. Така ж ситуація була і з іншими затриманими кримськими татарами.

"До Нарімана Джелялова було застосовано катування та жорстоке поводження. Нелегальні ув’язнення людей, застосування до них тортур та нелюдського поводження з ними заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, окупанти заявили, що Джелялов та ще четверо кримських татар підозрюються у "диверсії".

Водночас в Україні вважають, що окупанти затримали Джелялова за те, що він взяв участь у саміті Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримЗадержаниеРосійська Федерація