Окупанти катували затриманого в Криму заступника глави Меджлісу, - прокуратура

Офіс генерального прокурора взяв на контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова , заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Окупанти дві доби не повідомляли ані членам родини, ані адвокатам про місцезнаходження Джелялова. Така ж ситуація була і з іншими затриманими кримськими татарами.

"До Нарімана Джелялова було застосовано катування та жорстоке поводження. Нелегальні ув’язнення людей, застосування до них тортур та нелюдського поводження з ними заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами", - заявили в прокуратурі.