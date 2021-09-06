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Окупанти катували затриманого в Криму заступника глави Меджлісу, - прокуратура

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Крим, Понеділок 06 вересня 2021 17:34
Окупанти катували затриманого в Криму заступника глави Меджлісу, - прокуратура Фото: Наріман Джелялов, заступник глави Меджлісу (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Офіс генерального прокурора взяв на контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Окупанти дві доби не повідомляли ані членам родини, ані адвокатам про місцезнаходження Джелялова. Така ж ситуація була і з іншими затриманими кримськими татарами.

"До Нарімана Джелялова було застосовано катування та жорстоке поводження. Нелегальні ув’язнення людей, застосування до них тортур та нелюдського поводження з ними заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, окупанти заявили, що Джелялов та ще четверо кримських татар підозрюються у "диверсії".

Водночас в Україні вважають, що окупанти затримали Джелялова за те, що він взяв участь у саміті Кримської платформи.

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