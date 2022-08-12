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Оккупанты проводят принудительную паспортизацию в Энергодаре, - мэр

Фото: оккупанты проводят принудительную паспортизацию в Энергодаре (facebook.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В оккупированном Энергодаре (Запорожская область) оккупанты принудительно раздают украинцам российские паспорта. Также они заставляют жителей на камеру говорить, что им "нравится "русский мир".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр города Дмитрий Орлов.

"Есть случаи принудительной паспортизации. Человека, который проходит через подвалы, заставляют сниматься в провокационных видеоматериалах, где он якобы признается, что любит "русский мир" и всегда ждал Россию. При этом мы видим, что этот человек похудел вдвое и имеет следы от побоев", - рассказал Орлов.

То есть, как пояснил мэр города, этим и объясняется мотивация этих всех "признаний" и под каким давлением это делается.

"Сейчас есть случаи, когда людей выпускают домой из подвалов при условии получения российского паспорта, забирая у них украинский паспорт", - добавляет городской голова.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается как можно быстрее паспортизировать население на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Также стало известно, что оккупанты придумали новые способы шантажа для "паспортизации" украинцев.

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