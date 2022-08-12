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Окупанти проводять примусову паспортизацію в Енергодарі, - мер

Фото: окупанти проводять примусову паспортизацію в Енергодарі (facebook.com)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В окупованому Енергодарі (Запорізька область) окупанти примусово роздають українцям російські паспорти. Також вони змушують жителів на камеру говорити, що їм "подобається "русскій мір".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Дмитро Орлов.

"Є випадки примусової паспортизації. Людину, яка проходить через підвали, змушують зніматися в провокативних відеоматеріалах, де вона нібито зізнається, що любить "русскій мір" і завжди чекала Росію. При цьому ми бачимо, що ця людина схудла вдвічі і має сліди від побоїв", - розповів Орлов.

Тобто, як пояснив мер міста, цим і пояснюється мотивація оцих всіх "зізнань" і під яким тиском це робиться.

"Зараз є випадки, коли людей випускають додому з підвалів за умови отримання російського паспорта, забираючи в них український паспорт", - додає міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається якнайшвидше паспортизувати населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Також стало відомо, що окупанти придумали нові способи шантажу для "паспортизації" українців.

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ЭнергодарОкуповані територіїВійна Росії проти України