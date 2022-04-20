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Оккупанты проводили наступление в районе Дибровного и имели частичный успех, - Генштаб

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Харьковская область , Среда 20 апреля 2022 18:45
Оккупанты проводили наступление в районе Дибровного и имели частичный успех, - Генштаб Русские войска (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 56-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, противник осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Так, в районе населенного пункта Дибровное Харьковской области войска РФ проводили наступательные действия и имели частичный успех.

Также в районе населенного пункта Старая Гнилица наступление оккупантов успеха не имело. К тому же в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не имела успеха попытка взятия под контроль населенного пункта Довгеньке. Отмечается, что оккупанты с потерями отступили.

"Отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО, есть погибший.

Также мы писали, что оккупанты постепенно продвигаются вглубь Попасной. Однако, в городе остаются гражданские.

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