Оккупанты проводили наступление в районе Дибровного и имели частичный успех, - Генштаб
Россия уже 56-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, противник осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Так, в районе населенного пункта Дибровное Харьковской области войска РФ проводили наступательные действия и имели частичный успех.
Также в районе населенного пункта Старая Гнилица наступление оккупантов успеха не имело. К тому же в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.
Кроме того, не имела успеха попытка взятия под контроль населенного пункта Довгеньке. Отмечается, что оккупанты с потерями отступили.
"Отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО, есть погибший.
Также мы писали, что оккупанты постепенно продвигаются вглубь Попасной. Однако, в городе остаются гражданские.
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