Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО: есть погибший, - омбудсмен

Российские оккупанты втягивают в войну против Украины подростков. Во время боевых действий погиб выпускник так называемого военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Андрей "Цербер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в Telegram.

"По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, во время выполнения боевых задач оккупантов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" патриотической ассоциации Донбасса - Андрей "Цербер". 15.04.2022 состоялось прощание и захоронение парня", - написала Денисова.

По ее словам, военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" находится в г. Молодогвардейск, Краснодонский район Луганской области, образован 2 ноября 2014 года.

"Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Участниками клуба являются более 90 детей", - рассказала Денисова.

Так, установлено, что большинство несовершеннолетних - это дети - сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Организация "Патриотическая ассоциация Донбасса координирует деятельность военно-патриотических клубов и организаций на временно оккупированной территории в Луганской области", - уточнила Денисова.

По информации омбудсмена, глава организации - Селиванов Алексей Сергеевич, который сейчас на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции".

Напомним, украинская разведка выяснила, что глава Кремля Владимир Путин намерен устроить на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию". После чего бросить мобилизованных в самые горячие точки.

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