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Окупанти проводили наступ в районі Дібровного та мали частковий успіх, - Генштаб

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Харківська область , Середа 20 квітня 2022 18:45
Окупанти проводили наступ в районі Дібровного та мали частковий успіх, - Генштаб Російські війська (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 56-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Так, в районі населеного пункту Дібровне Харківської області війська РФ проводили наступальні дії та мали частковий успіх.

Також в районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ окупантів успіху не мав. До того ж в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Зазначається, що окупанти з втратами відступили.

"Відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Росія втягує в бойові дії підлітків з ОРДЛО, є загиблий.

Також ми писали, що окупанти поступово просуваються вглиб Попасної. Однак, у місті залишаються цивільні.

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