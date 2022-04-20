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Оккупанты постепенно продвигаются вглубь Попасной. В городе остаются гражданские

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Попасная, Среда 20 апреля 2022 17:20
Оккупанты постепенно продвигаются вглубь Попасной. В городе остаются гражданские Фото: оккупанты продвигаются вглубь Попасной (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не покидают попыток прорвать оборону Попасной (Луганская область). Они постепенно продвигаются вглубь города и уже заняли здание полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы военной администрации Попасной Николая Ханатова изданию Радио Свобода.

По его словам, российские военные занимают частные и многоэтажные дома. Обстрелы в городе не останавливаются. Украинские военные держат оборону, но нуждаются в помощи.

"Не только частный сектор: уже в многоэтажках они (российские военные – ред.) есть. Ситуация очень тяжелая. В Попасной остаются гражданские. Они даже на несколько минут не могут отойти от укрытий, потому что постоянные обстрелы. Россияне постоянно давят, хотят прорвать оборону, благодаря ВСУ у них это не получается. Но наши силы в Попасной нуждаются в поддержке. Военной и поддержки живой силой", - отметил Ханатов.

Он сообщил, что в городе остаются до 3 тысяч гражданских лиц. Их пытаются эвакуировать, несмотря на постоянные атаки со стороны врагов.

"Относительно эвакуации... если это можно назвать так: руководитель газовой службы, руководитель водоканала, учитель самостоятельно садятся за руль автомобиля или автобуса. Едут в Попасной с гуманитарной помощью, которую мы получаем в областной администрации. На обратном направлении они по полной берут людей в свои транспортные средства. Например, вчера в школьный автобус, который рассчитан на 23 места, удалось вместить почти 50 человек", - добавил глава администрации.

Напомним, несколько дней назад российская армия вошла в Кременную Луганской области.

Глава Луганской области пояснил, что украинские военные вышли из Кременной, поскольку оккупанты начали ровнять город с землей.

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