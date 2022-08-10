Окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні, - генерал Марченко

Російські спецслужби між собою ведуть розмову про те, що в Херсоні не вдається сценарій, який вони застосували в 2014 році в Криму.

Він зазначив, що жителі Херсона дуже проукраїнськи налаштовані і не дають окупантам реалізувати сценарії з "референдумом" і "русскім міром".

"Їх фсбшники між собою обговорюють те, що по Херсону у них не вдається той сценарій, який вони застосовували в Криму. Вони вже визнають це як факт. І вони вже готуються до якихось інших заходів, тому що саме цей сценарій у них не виходить", - сказав Марченко.

Генерал-майор упевнений на 100%, що окупаційна "влада" Херсона не проведе "референдум".