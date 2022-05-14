UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты пропустили колонну эвакуированных мариупольцев в Запорожье

Фото: оккупанты пропустили колонну эвакуированных мариупольцев в Запорожье (фото t.me/andriyshTime)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные пропустили колонну с украинцами, которые планировали эвакуироваться из Мариуполя в Запорожье. Мариупольцы ждали разрешения проехать в течение нескольких дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), что ожидали пропуска более трех дней наконец пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - пишет Андрющенко.

Фото: оккупанты пропустили колонну эвакуированных мариупольцев в Запорожье (фото t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. Гражданские жалуются на отсутствие воды и пищи. Подвалы в домах затоплены, а попытки устранить порывы - безуспешны. Из-за гуманитарной катастрофы в городе до конца года могут погибнуть 10 тысяч украинцев.

Между тем российские военные начали допрашивать несовершеннолетних, которые вместе с родителями пытаются эвакуироваться из Мариуполя.

Как отмечают в "Азове", с начала полномасштабного вторжения России, оккупанты убили около 25 тысяч гражданских в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаМариуполь