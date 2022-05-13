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В Мариуполе оккупанты начали допрашивать детей

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Мариуполь, Пятница 13 мая 2022 19:52
В Мариуполе оккупанты начали допрашивать детей Оккупанты допрашивают детей в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются поймать родителей на лжи.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР".

Также мы писали, что под Мариуполем увеличиваются братские могилы. Опубликовали новые снимки.

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