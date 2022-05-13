В Мариуполе оккупанты начали допрашивать детей

Российские оккупанты начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются поймать родителей на лжи.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР".

Также мы писали, что под Мариуполем увеличиваются братские могилы. Опубликовали новые снимки.

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