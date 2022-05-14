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Не хватает еды и воды. Мариупольцев грабят завышенным курсом рубля, - советник мэра

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Мариуполь, Суббота 14 мая 2022 11:22
Не хватает еды и воды. Мариупольцев грабят завышенным курсом рубля, - советник мэра Фото: в разрушенном Мариуполе не хватает еды и воды (t me u_now)
Автор: Артем Горовенко

В оккупированном Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. Людям не хватает воды и еды, а обнальщики грабят их завышенным курсом российского рубля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, все подвалы в городе затоплены, водоканал пытается устранить порывы, но безуспешно.

"Питьевая вода все также малодоступна. Для большинства мариупольцев нужно проделать большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), одна там воды не хватает", - отметил Андрющенко.

Что касается еды, то растет поток торговцев из окрестных сел и число стихийных рынков. Но на сегодня большая проблема - отсутствие денег. Возле гипермаркета "Метро" появилась вторая точка обналичивания гривны, но с ведома так называемого "мэра" Константина Иващенко людей грабят, предлагая всего 1,8 рубля за гривну, когда в Донецке за нее дают 2,2 рубля.

"Вообще реалии Мариуполя сейчас лучше раз увидеть, чем услышать. 150-170 тысяч мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей. Почти без шанса вырваться в Украину", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты начали допрашивать детей в Мариуполе, которые вместе с родителями пытаются покинуть город.

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