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В Мариуполе до конца года могут умереть 10 тысяч жителей , - горсовет

Новина українською →
Мариуполь, Среда 11 мая 2022 09:16
В Мариуполе до конца года могут умереть 10 тысяч жителей , - горсовет Фото: до конца года в Мариуполе могут погибнуть 10 тысяч жителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Мариуполе из-за блокады российскими войсками и постоянных обстрелов может возникнуть катастрофическая ситуация. По предварительным данным, до конца года могут погибнуть около 10 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что в городе отсутствуют лекарства, медики, коммунальные коммуникации и канализация. Таким образом в Мариуполе могут вспыхнуть инфекции.

"Сейчас большая часть имеющегося населения - старенькие и больные люди. Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", - отметил мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас в Мариуполе находятся 150-170 тысяч жителей, часть из них люди из близлежащих населенных пунктов, которых не выпускают из-за жестокой системы фильтрации.

"Россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", - добавил Бойченко.

Напомним, что украинские власти пытаются эвакуировать защитников "Азовстали" по процедуре "экстракшн" (extraction). То есть вывоз состоится с привлечением третьей нейтральной стороны и поддержки международных сообществ.

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