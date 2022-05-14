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Оккупанты пропустили колонну эвакуированных мариупольцев в Запорожье

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 18:53
Оккупанты пропустили колонну эвакуированных мариупольцев в Запорожье Фото: оккупанты пропустили колонну эвакуированных мариупольцев в Запорожье (фото t.me/andriyshTime)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные пропустили колонну с украинцами, которые планировали эвакуироваться из Мариуполя в Запорожье. Мариупольцы ждали разрешения проехать в течение нескольких дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), что ожидали пропуска более трех дней наконец пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - пишет Андрющенко.

Фото: оккупанты пропустили колонну эвакуированных мариупольцев в Запорожье (фото t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. Гражданские жалуются на отсутствие воды и пищи. Подвалы в домах затоплены, а попытки устранить порывы - безуспешны. Из-за гуманитарной катастрофы в городе до конца года могут погибнуть 10 тысяч украинцев.

Между тем российские военные начали допрашивать несовершеннолетних, которые вместе с родителями пытаются эвакуироваться из Мариуполя.

Как отмечают в "Азове", с начала полномасштабного вторжения России, оккупанты убили около 25 тысяч гражданских в городе.

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