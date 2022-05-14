Окупанти пропустили колону евакуйованих маріупольців до Запоріжжя

Російські військові пропустили колону з українцями, які планували евакуюватися з Маріуполя до Запоріжжя. Маріупольці чекали на дозвіл проїхати протягом декількох днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні , нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Маріуполі назріває гуманітарна катастрофа. Цивільні скаржаться на відсутність води і їжі. Підвали у будинках затоплені, а спроби усунути пориви - безуспішні. Через гуманітарну катастрофу в місті до кінця року можуть загинути 10 тисяч українців.

Тим часом російські військові почали допитувати неповнолітніх, які разом із батьками намагаються евакуюватися з Маріуполя.

Як відзначають в "Азові", з початку повномасштабного вторгнення Росії, окупанти вбили близько 25 тисяч цивільних у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.