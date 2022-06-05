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Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, - Генштаб

Новина українською →
Северодонецк , Воскресенье 05 июня 2022 08:22
Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, - Генштаб Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты пытаются захватить весь Северодонецк Луганской области. В данный момент они контролируют восточную часть города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Кроме того, с целью захвата господствующих высот противник пытается вести наступление в направлении Нырково - Николаевка Луганской области.

Напомним, эксперты из Института изучения войны (ISW) заявили, что украинские войска успешно отражают наступление врага в Северодонецке и активно препятствуют наступлению захватчиков на Лисичанск с юго-запада.

Мы также писали о том, российские военные провалили штурм возле Изюма Харьковской области и затруднились в продвижение к Славянску Донецкой области.

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