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ВСУ успешно сдерживают попытки врага окружить украинские позиции в Луганской области, - ISW

Новина українською →
Воскресенье 05 июня 2022 05:06
ВСУ успешно сдерживают попытки врага окружить украинские позиции в Луганской области, - ISW Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За счет осторожных и эффективных локальных контратак в Северодонецке и обороны западного берега реки Северский Донец украинские войска успешно сдерживают попытки российских оккупантов окружить наши позиции в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ отражают наступление русских в Северодонецке и активно препятствуют наступлению врага на Лисичанск с юго-запада.

При этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай не согласился с прогнозом Минобороны Великобритании от 3 июня о том, что российские силы захватят оставшиеся 10% территории области в течение следующих двух недель.

Гайдай заявил, что у украинских сил достаточно подкреплений и техники для проведения дальнейших контратак, и защиты своей территории. По его словам, российские войска ошибочно верят в собственные успехи, что позволяет украинским защитникам наносить большие потери по ничего не подозревающим чеченским подразделениям.

Один из пророссийских военных блогеров заявил, что российские силы вряд ли прорвут оборону Украины в Лисичанске из Северодонецка (за счет продолжающихся лобовых атак и противодействия форсированию реки Северский Донецк) и, вероятно, им придется завершить наступление из Попасной, если они надеются захватить Лисичанск.

Он также отметил, что украинские силы могут помешать российским военным форсировать реки из Северодонецка, и подчеркнул, что армия РФ еще не обеспечила доступ к двум ключевым автомагистралям, ведущим в Лисичанск.

Напомним, эксперты заявили, что российские военные провалили штурмы возле Изюма и затруднили продвижение к Славянску.

Мы также писали о том, что России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк.

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