Российская армия провалила штурмы возле Изюма и затруднила продвижение к Славянску, - ISW
Почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров. Оккупанты провели несколько неудачных штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что у армии оккупантов нет надлежащего медицинского обеспечения. Российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования в Минобороны РФ.
По сути, это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.
- Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в городе и его окрестностях.
- Захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.
- Российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.
- Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.
Напомним, британская разведка также отметила, что за 100 дней войны российская армия не достигла ни одной стратегической цели со своего первоначального плана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.