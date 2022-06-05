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Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, - Генштаб

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Сєвєродонецьк , Неділя 05 червня 2022 08:22
Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, - Генштаб Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти намагаються захопити весь Сєвєродонецьк Луганської області. В даний момент вони контролюють східну частину міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, з метою захоплення панівних висот противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове - Миколаївка Луганської області.

Нагадаємо, експерти з Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що українські війська успішно відбивають наступ ворога у Сєвєродонецьку і активно перешкоджають наступу загарбників на Лисичанськ з південного заходу.

Ми також писали про те, російські військові провалили штурм біля Ізюму Харківської області і вагалися в просування до Слов'янська Донецької області.

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