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Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, есть жертвы и разрушенные дома

Фото: российские войска снова обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные штурмуют Северодонецк несмотря на то, что несут потери. Из-за обстрелов Луганской области продолжают умирать мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в городе Горное 3 июня от обстрелов русской армией погибли мать с ребенком. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.

В Северодонецке есть раненые. Один из снарядов россиян попал в одну из уцелевших квартир, где находился мужчина с ребенком. К счастью, они остались невредимыми. Военные ВСУ эвакуировали их в безопасное место за пределами города.

За сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по 6 многоэтажных жилых домов. В Горном - 8 домов, в Новоивановке - 7, во Врубовке - 6. Есть разрушение жилищного фонда в поселке городского типа Метелкино.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Отметим, что за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, оккупанты усилили свою группировку в Северодонецке. В городе продолжаются бои.

Мы также писали о том, что оккупанты эвакуируют технику и копят новые силы на Слобожанском направлении.

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