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Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область, є жертви і зруйновані будинки

Фото: російські війська знову обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові штурмують Сєвєродонецьк попри те, що несуть втрати. Через обстріли Луганської області продовжують вмирати мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне з життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому жителя Гірського.

У Сєвєродонецьку є поранені. Один із снарядів росіян влучив в одну з уцілілих квартир, де знаходився чоловік з дитиною. На щастя, вони залишилися неушкодженими. Військові ЗСУ евакуювали їх у безпечне місце за межами міста.

За добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по 6 багатоповерхових житлових будинків. У Гірському - 8 будинків, у Новоіванівці - 7, у Врубівці - 6. Є руйнування житлового фонду в селищі міського типу Метелкіно.

Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Зазначимо, що за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, окупанти посилили своє угруповання в Сєвєродонецьку. У місті тривають бої.

Ми також писали про те, що окупанти евакуюють техніку і збирають нові сили на Слобожанському напрямку.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ