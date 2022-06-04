Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область, є жертви і зруйновані будинки

Російські військові штурмують Сєвєродонецьк попри те, що несуть втрати. Через обстріли Луганської області продовжують вмирати мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, в місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне з життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому жителя Гірського.
У Сєвєродонецьку є поранені. Один із снарядів росіян влучив в одну з уцілілих квартир, де знаходився чоловік з дитиною. На щастя, вони залишилися неушкодженими. Військові ЗСУ евакуювали їх у безпечне місце за межами міста.
За добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по 6 багатоповерхових житлових будинків. У Гірському - 8 будинків, у Новоіванівці - 7, у Врубівці - 6. Є руйнування житлового фонду в селищі міського типу Метелкіно.
Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Зазначимо, що за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, окупанти посилили своє угруповання в Сєвєродонецьку. У місті тривають бої.
Ми також писали про те, що окупанти евакуюють техніку і збирають нові сили на Слобожанському напрямку.
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