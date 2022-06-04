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Оккупанты усилили группировку в Северодонецке, в городе продолжаются бои

Новина українською →
Киев, Суббота 04 июня 2022 07:30
Оккупанты усилили группировку в Северодонецке, в городе продолжаются бои Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Основные усилия российские военные сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг штурмует Северодонецк. За счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, оккупанты усилили свою группировку. В городе продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также войска РФ вели наступательные действия в направлении Устиновки, но успеха не имели. На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии враг вел наступление, по результатам огневого поражения от украинских подразделений отошел.

Ранее сообщалось, что британская разведка также отметила, что за 100 дней войны российская армия не достигла ни одной стратегической цели со своего первоначального плана.

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