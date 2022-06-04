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Оккупанты эвакуируют технику и копят новые силы на Слобожанском направлении

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Харьковская область, Суббота 04 июня 2022 07:54
Оккупанты эвакуируют технику и копят новые силы на Слобожанском направлении Фото: оккупанты эвакуируют технику и копят новые силы на Слобожанском направлении (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. Оккупанты концентрируют силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В направлении населенного пункта Шиповатое отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами.

В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники, до 100 единиц, отмечают в Генштабе.

Напомним, по данным аналитиков ISW, Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.

Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.

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