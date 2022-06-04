Оккупанты эвакуируют технику и копят новые силы на Слобожанском направлении
Фото: оккупанты эвакуируют технику и копят новые силы на Слобожанском направлении (facebook.com.mod.mil.rus)
На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. Оккупанты концентрируют силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В направлении населенного пункта Шиповатое отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами.
В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники, до 100 единиц, отмечают в Генштабе.
Напомним, по данным аналитиков ISW, Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.
Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.
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