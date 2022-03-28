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Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения возле ЧАЭС, - Маляр

Фото: Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Враг продолжает милитаризировать зону отчуждения и там, в тех районах, создал свой командный пункт. Действительно, они готовятся к наступлению и собираются с силами, собирают личный состав, подтягивают оружие", - заявила Маляр.

Она также добавила, что если говорить о Чернобыльской АЭС, то все должны понимать, что опасность существует не только для Украины, но и для всей Европы. При этом в Украине об этом говорили уже не раз.

"Большинство российского общества не просто одобряет такие действия своей власти, варварские просто, но даже готовы терпеть какие-то экономические проблемы, еще какие-то, для того, чтобы завоевать Украину", - добавила замминистра обороны.

Напомним, Маляр говорила о том, что враг планировал реализовать операцию максимум за 30 дней.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российским оккупантам придется выйти из украинских городов.

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